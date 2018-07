Seleção brasileira de vôlei masculino é eleita 3.ª melhor do mundo

SÃO PAULO - A seleção brasileira de vôlei masculino, que este ano conquistou a Liga Mundial, foi eleita a terceira melhor equipe do mundo em 2010 pela Associação Internacional de Imprensa Esportiva (AIPS), através de uma pesquisa da qual participaram 515 jornalistas de 93 países.

A equipe brasileira obteve 453 votos e ficou atrás da seleção espanhola de futebol, que conquistou a preferência da imprensa internacional com 1.906 votos, e da seleção do Canadá de hóquei no gelo, com 486 votos.

Já o prêmio de melhor atleta foi para o tenista espanhol Rafael Nadal e para a croata Blanka Vlasic, do atletismo.

Nadal conquistou este ano sete torneios ATP, incluindo três do Grand Slam: Roland Garros, Wimbledon e US Open.

O tenista espanhol, número um do mundo, recebeu 768 votos e se impôs na lista masculina ao jogador argentino do Barcelona Lionel Messi, que obteve 695, e a seu companheiro de equipe, o espanhol Andrés Iniesta, autor do gol da vitória da Espanha na Copa do Mundo da África do Sul, que recebeu 684 votos.

Vlasic, que também foi eleita melhor atleta do ano pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF), junto ao queniano David Rudisha, se impôs na votação da AIPS à esquiadora americana campeã olímpica Lindsey Vonn por mais de 200 votos.

O terceiro lugar nas preferências ficou com a tenista belga Kim Clijsters.

Já a Copa do Mundo da África do Sul, disputada em nove cidades e dez estádios, foi destaque como evento mais bem organizado, segundo a AIPS.