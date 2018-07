Seleção brasileira do técnico Felipão pode ter mais uma pedreira pela frente

GENEBRA - Mais um adversário de peso está prestes a confirmar um amistoso com o Brasil este ano. O diretor da Federação de Futebol da Alemanha, Oliver Bierhoff (ex-atacante da seleção) revelou em uma entrevista ao site da entidade que está em negociação com a CBF para marcar um jogo contra a seleção brasileira em agosto. "Nosso objetivo é enfrentar o Brasil", afirmou.

Se concretizado, será o quarto campeão mundial a agendar um confronto com o Brasil este ano. O primeiro será a Inglaterra, adversário de estreia de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção - o jogo será dia 6 de fevereiro em Londres.

Dia 21 de março o Brasil enfrentará a Itália em Genebra, rival que terá pela frente também na Copa das Confederações em partida marcada para o dia 22 de junho em Salvador.

Nessa competição existe a possibilidade de a seleção cruzar com mais dois campeões mundiais na semifinal e na final: Uruguai e Espanha, que estão na outra chave.

Antes do torneio, o time de Felipão fará dois amistosos em território brasileiro contra campeões do mundo: dia 2 de junho no Maracanã contra a Inglaterra e dia 9 na Arena do Grêmio diante da França.

Nada de galinha morta. Caso o Brasil meça forças com Uruguai e Espanha, só ficará faltando enfrentar a Argentina entre os campeões mundiais - o "Superclássico das Américas", no segundo semestre, não pode ser considerado um choque de vencedores de Copa porque as duas equipes não utilizam os jogadores que atuam na Europa.

O único amistoso do primeiro semestre que não será contra uma seleção que já tenha sido campeã do mundo vai ser contra a Rússia, que não é nenhuma galinha morta. Dirigida pelo técnico italiano Fabio Capello, a equipe fechou o ano passado em nono lugar no ranking da Fifa.

O Japão (um dos adversários na primeira fase da Copa das Confederações) é o único time com ranking pior do que o do Brasil entre os que a seleção terá pela frente até agosto. Está em 22º lugar, e o Brasil ocupa o 18º - pior posição desde a criação da classificação, em 1993. A Inglaterra é sexta, a Itália está em quarto, a Alemanha em segundo, a França em 17º e o México (outro adversário na primeira fase da Copa das Confederações) é o 15º. A Espanha lidera, e o Uruguai aparece em 15º.

Goleadas

Em 2012, a CBF organizou amistosos contra times como Iraque, África do Sul e China, de qualidade sofrível. Naquele momento, a orientação da comissão técnica era permitir que os jogadores pudessem se entrosar e ganhar confiança com vitórias, muitas delas por goleadas. Contra o time misto da China, por exemplo, no Recife, o Brasil venceu por 8 a 0.

Mas a orientação agora é outra. Em entrevista ao Estado há uma semana, Scolari deixou claro que foi ele mesmo quem pediu para a CBF organizar amistosos contra equipes fortes, uma forma de compensar o fato de o Brasil não estar em competição permanente por não estar participando das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

"A forma de superar isso é jogar contra as maiores equipes e as indicadas como as favoritas para serem campeãs", declarou. "Ainda assim, nunca é um jogo de três pontos. Nunca é um jogo em que um erro te afaste de uma competição. Então, falta um pouco de competitividade. Mas o que pode atenuar um pouco essa dificuldade é jogar com as grandes equipes."