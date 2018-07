Seleção brasileira é ignorada por público na escola

O campo de treino da seleção fica dentro da escola, bem ao lado das quadras onde aconteceu neste sábado a competição de netball, um esporte parecido com basquete, que é disputado principalmente por mulheres. Mas as cerca de 500 pessoas que estavam no local nem se abalaram com a presença dos jogadores brasileiros.

Assim, o técnico Dunga teve tranquilidade total para comandar o treino deste sábado. A presença da seleção não atraiu nem mesmo a curiosidade das pessoas que estavam na escola, pois elas ficaram concentradas na competição, sem chegar perto do campo onde os jogadores trabalharam por cerca de duas horas.

Do lado de fora da escola, porém, um grupo de cerca de 50 pessoas, com camisas e bandeiras da seleção, tentava ver os jogadores de longe. Sem visão do campo, elas se limitavam a olhar a entrada no ônibus. Com gritos de incentivo, tentavam chamar a atenção dos integrantes da delegação brasileira, mas não tiveram muito sucesso.