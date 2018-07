Seleção brasileira feminina busca medalha no Mundial de Handebol

SÃO PAULO - A seleção brasileira feminina de handebol terá em quadra a melhor jogadora do mundo, Alexandra, e uma motivação especial no Mundial da Sérvia, que começa neste sábado para a equipe - estreia contra a Argélia, às 15 horas (de Brasília), na cidade de Nis. Depois do quinto lugar no torneio realizado no Brasil, há dois anos, e da sexta posição na Olimpíada de Londres (as melhores colocações de sua história nos torneios), a equipe sonha em subir mais um degrau e chegar, pela primeira vez, ao pódio da competição.

Para Alexandra, uma das mais experientes do grupo, a preparação feita pela equipe desde o início do ano e a experiência adquirida com as derrotas podem ser o diferencial da seleção na Sérvia. "Sabemos que a possibilidade está aí, batendo à porta. É a nossa chance, essa é a verdade", afirma.

O Brasil chegou à fase final da preparação, na Áustria, com uma sequência invicta de 18 jogos. Nos dois últimos amistosos, realizados contra a Polônia na semana passada, a seleção foi derrotada. Nada que tirasse a confiança da jogadora. "Vimos algumas coisas positivas, e era o momento de perder. Como eram amistosos, fizemos testes e estamos preparadas." Alexandra avalia que o grupo do Brasil não é fácil. Além das argelinas, que voltam ao Mundial após 16 anos, a seleção enfrenta a Dinamarca (berço da modalidade), Japão e China, e também a Sérvia, dona da casa. "É uma chave complicada, cheia de armadilhas." Como favorita ao pódio, destaca a Noruega, atual campeã olímpica e mundial, e também a Espanha, bronze nas duas competições.

Sob o comando do dinamarquês Morten Soubak há quatro anos, a seleção conquistou um salto de qualidade no último ciclo olímpico. Em julho de 2011, a base passou a atuar quase que totalmente na Europa - a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) firmou uma parceria com a equipe austríaca Hypo Nö, onde a ponta-direita joga.

Alexandra foi artilheira do Mundial de 2011 e ficou em 4.º na lista de maiores pontuadoras da Olimpíada - ela entrou para a seleção dos Jogos. Neste ano, escolhida a melhor jogadora de handebol do mundo, afirma que não tem tido vida fácil. "Eu estou sendo mais marcada na hora do jogo e tenho que ver outras possibilidades, mudar meu arremesso. Tenho que treinar mais, estou mudando na defesa e no ataque. Está difícil, mas é gostoso, porque é o que eu gosto de fazer."