Seleção brasileira feminina de handebol passa de zebra a sensação

SÃO PAULO - Em pouco mais de um ano, a seleção feminina de handebol deixou o status de zebra e assumiu o posto de time sensação nas competições internacionais.

Essa nova realidade adquiriu mais força depois da Olimpíada de Londres, na qual o Brasil caiu diante da campeã Noruega nas quartas de final pelo apertado placar de 21 a 19. O sonho da medalha terá de esperar mais um pouco, mas o crescimento da equipe é motivo de orgulho para o técnico dinamarquês Morten Soubak, que está à frente do grupo desde 2009.

"Tivemos uma evolução física muito grande, ficamos mais resistentes e mais fortes. Além disso, conseguimos jogar com mais uma defesa", analisa.

Agora o gostinho de quase chegar lá passa a ser usado como estímulo na caminhada pelo pódio nos Jogos de 2016, no Rio. E o treinador esbanja confiança em seu discurso. "Eu acredito e tenho certeza de que teremos uma equipe competitiva na próxima Olimpíada e com capacidade para ganhar uma medalha."

Para o novo ciclo olímpico, a seleção de handebol manterá o convênio firmado com o clube austríaco Hypo, que possui oito atletas convocadas para os Jogos de Londres em seu elenco, e tentará incluir mais meninas que atuam em times brasileiros. A realização de treinos e amistosos com dois grupos distintos está dentro do planejamento de aumentar as atividades da seleção em 2013, que hoje tem de se preocupar com o calendário europeu. Essa medida visa atrair e envolver novas jogadoras para formar um grupo equilibrado e consistente em quatro anos.

"Temos no Brasil muitas meninas jovens com potencial para chegar longe no handebol, mas é preciso fazer um investimento individual nelas. Comparando com o handebol feminino na Europa, ainda estamos bem longe", avalia Morten Soubak.

O treinador aponta que, assim como no futebol, o continente europeu possui ligas nacionais muito fortes e niveladas, como a Copa dos Campeões. O que não acontece no Brasil, onde a disparidade é muito grande. "É uma questão de aumentar o número de clubes e o nível das equipes para que nós possamos competir em um patamar mais alto."

Para Soubak, ainda falta profissionalização no País e muitos jovens jogadores encerram a carreira por falta de instalações. "É necessário que a gente tenha mais investimento no Brasil inteiro. E pode ser feito em qualquer lugar, escolas, faculdades ou clubes. O importante é que o handebol cresça", afirma.