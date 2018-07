Seleção brasileira feminina perde em amistoso contra a Nova Zelândia no Pacaembu No primeiro de dois amistosos contra a Nova Zelândia, a seleção brasileira feminina de futebol, comandada pelo técnico Vadão, acabou derrotada neste sábado por 1 a 0, no estádio do Pacaembu. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça, na Arena Pantanal, em Cuiabá.