Seleção brasileira feminina vence a segunda no Pan de Handebol

"No geral, tivemos um bom avanço em relação à última partida. Os contra-ataques, que não encaixaram conta os Estados Unidos, foram eficientes hoje (sexta). Porém, ainda precisamos melhorar em algumas posições defensivas. Acredito que no decorrer da competição vamos melhorar ainda mais", comentou o treinador.

Devido à fragilidade do rival, o Brasil jogou na base do contra-ataque, roubando a bola na defesa e saindo rápido com as pontas. Não à toa, só Jéssica Quintino e Célia Coppi, juntas, fizeram 16 gols. O time que foi a Cuba está desfalcado de diversas jogadoras campeãs mundiais, entre elas quase todas as titulares da conquista de 2013.

Na primeira rodada, quinta-feira, o Brasil fez 28 a 14 nos EUA. A equipe volta a jogar neste sábado, contra Groenlândia. Depois, ainda enfrenta Venezuela (domingo) e Paraguai (segunda). Principal rival, a Argentina está no outro grupo.