Seleção brasileira libera entrada da torcida no final do treino

Já no final do treino da seleção brasileira, na tarde desta segunda-feira, a torcida teve a entrada liberada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Assim, cerca de cinco mil pessoas foram para as arquibancadas e fizeram uma grande festa para o time do técnico Luiz Felipe Scolari. Retribuindo o carinho, os jogadores atiraram bolas para os torcedores e foram agradecer a presença.

Um boato circulou nos últimos dias em Fortaleza indicando que a entrada no treino estaria liberada nesta segunda-feira, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Assim, muita gente foi ao estádio na expectativa de acompanhar a atividade da seleção. Mas o trabalho era com portões fechados. Já no final, porém, a comissão técnica resolveu liberar o acesso de todos.

Quando os torcedores puderam entrar, já tinha acabado o jogo-treino dos reservas contra o time Sub-20 do Ceará e os titulares estavam encerrando o treino leve que fizeram nesta segunda-feira. Assim, a torcida pôde ver apenas o trabalho de cobranças de falta e pênalti no final do treinamento. Mas foi suficiente para que o público fizesse uma grande festa, mostrando carinho pelos jogadores.

Na tarde desta terça-feira, a seleção faz mais um treino em Fortaleza, dessa vez sem chance de presença da torcida, porque será o trabalho de reconhecimento da Arena Castelão, palco do jogo de quarta, contra o México, pela segunda rodada da Copa das Confederações.