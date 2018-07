Seleção brasileira masculina de handebol é convocada para treinos

SÃO PAULO - Enquanto a seleção brasileira feminina de handebol vai fazendo grande campanha no Mundial da Sérvia, a equipe masculina se reunirá no final de dezembro para um período de treinos, antes de encarar um torneio amistoso de 3 a 5 de janeiro, na Espanha. A convocação do grupo foi feita nesta quarta-feira.

O técnico espanhol Jordi Ribera, que comanda a seleção brasileira masculina de handebol, convocou 17 jogadores nesta quarta-feira. Eles vão se reunir de 26 a 29 de dezembro para os treinos em São Caetano do Sul (SP). Depois, viagem para a disputa do torneio internacional, em janeiro, na Espanha.

Confira o grupo de convocados do Brasil:

Goleiros - Luiz Ricardo Mille do Nascimento (Metodista) e Maik Ferreira dos Santos (Taubaté)

Armadores - Arthur Malburg Patrianova (Naturhouse La Rioja-Espanha), Fernando José Pacheco Filho (Pinheiros), Guilherme Valadão Gama (Associacón Deportiva Ciudad de Guadalajara-Espanha), José Guilherme de Toledo (Camboriú), Leonardo Felipe Sampaio Santos (Pinheiros), Oswaldo Maestro Guimarães (Pinheiros) e Thiagus Petrus Gonçalves dos Santos (Naturhouse La Rioja-Espanha)

Centrais - Diogo Kent Hubner (Metodista) e Henrique Selicani Teixeira (Metodista)

Pontas - Arthur Medeiros Ataliba de Sousa (Pinheiros), Cléber de Andrade (Taubaté), Fábio Rocha Chiuffa (Metodista) e Wesley de Freitas (Metodista)

Pivôs - Alexandro Pozzer (Associacón Deportiva Ciudad de Guadalajara-Espanha) e Vinícius Santos Teixeira (Metodista)