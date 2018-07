Seleção brasileira sub-20 encerra ano com somente uma derrota

A seleção brasileira sub-20 encerrou a temporada 2016 com somente uma derrota. O resultado negativo, no entanto, aconteceu justamente no último compromisso da equipe. No último domingo, os comandados de Rogério Micale caíram no amistoso diante do México por 2 a 1. Giovanny, do Atlético-PR, marcou o único gol do País.

Foi o segundo e último amistoso de uma série de dois diante dos mexicanos. E Micale alterou praticamente toda a formação do primeiro, em que o Brasil havia vencido por 1 a 0. No domingo, jogaram: Daniel; Gustavo, Luis Felipe, Igor e Rogério (Guilherme Arana); Maycon (Lyanco), Caio Henrique e Gerson (Malcom); Artur (Thiago Maia), Pedro (Evandro) e Giovanny (Dodô).

Micale tentou rodar o grupo o máximo possível para observar os jogadores, tendo em vista que esta foi a última oportunidade para ele avaliar o elenco antes da convocação para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá em janeiro. A lista para a competição será conhecida ainda no fim deste mês.

A primeira derrota da seleção brasileira sub-20 em 2016 veio somente na décima e última partida da equipe no ano. Antes disso, haviam sido seis vitórias e três empates.