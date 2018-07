Seleção brasileira sub-22 se apresenta no Rio para os Jogos Pan-Americanos

Dos 18 jogadores convocados pelo técnico Rogério Micale, 16 e a comissão técnica se apresentaram na capital fluminense, de onde seguiram para a Granja Comary. Em Teresópolis, o treinador terá sete dias de trabalho para começar a formar o time que competirá em solo canadense entre os dias 10 e 26 de julho.

Apenas dois jogadores ainda não se apresentaram: o goleiro Jackson, do Internacional, e o atacante Clayton, do Figueirense. Jackson chegará à Granja Comary na quinta. E Clayton vai se apresentar na sexta, após defender o time catarinense na partida contra o Goiás, na quinta, em Florianópolis, em rodada do Brasileirão.

Um dos destaques do Figueirense, Clayton chegou a ser pivô de uma disputa entre o clube e a CBF. O time tentou a liberação do atleta, em razão do Brasileirão, mas a entidade resistiu e levou a melhor, já que Clayton fez questão de defender a seleção no pan-americano.

Nesta segunda-feira, as atividades da seleção se concentraram nos exames e avaliações fisiológicas. Micale terá até o fim de semana para preparar a equipe. Na noite de domingo, a delegação viajará para São Paulo, de onde seguirá para o Canadá na segunda. No Pan-Americano, a seleção sub-22 vai estrear contra o anfitrião Canadá, no dia 12.