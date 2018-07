Seleção brasileira trabalha contra-ataques e finalizações em treino

TERESÓPOLIS - A seleção brasileira iniciou o quinto dia de preparação para a Copa do Mundo com mais um treinamento na Granja Comary, em Teresópolis, em que o técnico Luiz Felipe Scolari teve à disposição todos os 23 jogadores convocados. E ele aproveitou para trabalhar a marcação nos contra-ataques e as jogadas de linha de fundo em um treino de defesa contra ataque. Posteriormente, fez um treino de finalizações.

Como tradicionalmente acontece, os goleiros foram os primeiros a descer ao campo 2 da Granja Comary, enquanto os jogadores ainda faziam exercícios na academia. Com a força máxima à disposição, Felipão iniciou o trabalho, após o aquecimento, com um trabalho de defesa contra ataque. Divididos em times, os zagueiros do elenco - David Luiz, Thiago Silva, Dante e Henrique - e também os primeiros volantes tentavam se defender dos avanços de meias, atacantes e laterais, com um trio de defensores enfrentando quatro jogadores mais ofensivos.

Depois, os jogadores do sistema defensivo também tiveram os reforços de companheiros que não são apenas marcadores, como Hernanes e Ramires. Os marcadores, então, seguiram tentando evitar as finalizações dos atacantes, sempre em número maior. E o trabalho foi realizado em ritmo intenso, o que inclusive provocou um susto, quando Bernard ficou caído após uma dividida. Mas ele se levantou rapidamente e seguiu treinando normalmente com os seus companheiros.

Após esse trabalho de defesa contra ataque, os jogadores da seleção brasileira passaram a realizar uma atividade de finalizações contra os goleiros, o que ainda não havia sido feito nesta semana em Teresópolis. Durante os cerca de 30 minutos do treino de chutes, o que se viu foram muitas conclusões nas nuvens, outro tanto que passava longe do gol, ao lado das traves, e vários chutes fracos, que facilitaram a vida dos goleiros.

Quanto maior a distância do gol, maior a dificuldade de acertar o alvo. E nos lances em que a bola era rolada por um companheiro para chutes de primeira, na maioria das vezes a bola passou bem alta sob a trave. Também teve chutes bisonhamente tortos. Fernandinho, Henrique, Daniel Alves e Dante foram alguns dos jogadores que isolaram ou "pegaram na orelha'' da bola durante o treinamento. Mas mesmo os mais habilidosos, como Neymar, tiveram aproveitamento ruim. Para concluir o treinamento no período da manhã, os jogadores participaram de um recreativo.

Encerrada a atividade da manhã desta sexta-feira, a seleção brasileira volta a treinar às 15h30. Na próxima terça-feira, em Goiânia, no Serra Dourada, a equipe disputa o seu primeiro amistoso na preparação para a Copa do Mundo, diante do Panamá. A estreia do time no Mundial será no dia 12 de junho, diante da Croácia, na Arena Corinthians, em São Paulo.