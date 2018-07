Seleção brasileira verá show de humoristas em Fortaleza

FORTALEZA - Estão escalados para descontrair os quatro jantares que a seleção brasileira fará no Marina Park Hotel, a partir deste domingo, em Fortaleza, os humoristas cearenses Ciro Santos, Adamastor Pitaco, Lailtinho Brega, Paulo Diógenes e Pirulita. A apresentação deles para a delegação do Brasil foi um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari direto ao governador do Ceará, Cid Gomes (PSB).

Diante do pedido de Felipão, o secretário especial da Copa no Ceará, Ferruccio Feitosa, fez o contato com Paulo Diógenes, que é vereador de Fortaleza pelo PDS e faz o personagem Raimundinha. Foi ele que agendou os demais humoristas - destaque para o filho do deputado federal Tiririca (PR-SP), Tirulita.

"A cada jantar dos jogadores, comissão técnica e dirigentes, vai ter um humorista", revelou Paulo Diógenes, que, a pedido de Felipão, volta a interpretar a personagem Raimundinha. "Eu não queria, mas fizeram questão e, depois de um bom tempo, volto a interpretar a Raimundinha", contou o humorista.

Depois da viagem deste domingo de Brasília, onde estreou no sábado com a vitória sobre o Japão, para Fortaleza, a seleção treina nesta segunda-feira no Estádio Presidente Vargas. Na terça, acontece o treino de reconhecimento da Arena Castelão, palco do jogo do dia seguinte, diante do México, pela segunda rodada da Copa das Confederações.

Na quinta-feira, antes de viajar para Salvador, onde no sábado vai enfrentar a Itália, a seleção brasileira treina novamente no Estádio Presidente Vargas e se despede de Fortaleza - pelo menos na primeira fase da Copa das Confederações, porque pode voltar para a capital cearense para a disputa da semifinal (para isso, precisaria ficar em segundo lugar do Grupo A).