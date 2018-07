Seleção da Bósnia escolhe Guarujá como concentração na Copa do Mundo

SÃO PAULO - A Federação de Futebol da Bósnia-Herzegovina escolheu a cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, para ficar concentrada durante a disputa da Copa do Mundo de 2014. A tendência era de que o local fosse utilizado como base pela seleção da Suíça, que, no entanto, mudou os planos após a definição de onde faria seus jogos na competição e acabou optando por ficar em Porto Seguro, na Bahia.

A Bósnia informou que pretende ficar hospedada no Hotel Casa Grande e realizar seus treinos no Estádio Municipal Antônio Fernandes, que ficam a menos de 5 quilômetros de distância um do outro. O estádio, inclusive, está passando por uma ampla reforma no momento - tem 45% das obras concluídas -, com investimentos de R$ 12 milhões do governo de São Paulo e R$ 4,5 milhões do Ministério do Esporte.

Pelo planejamento inicial, a Bósnia pretende desembarcar no Guarujá cinco dias antes de sua estreia no Mundial, marcada para 15 de junho, contra a Argentina, no Maracanã (Rio). Em sua primeira participação na história da Copa, os bósnios ainda vão jogar com a Nigéria, em 21 de junho, na Arena Pantanal (Cuiabá), e com o Irã, em 25 de junho, na Fonte Nova (Salvador), pelo Grupo F da competição.