Seleção da Nigéria se aproxima de acordo para ficar em Campinas

CAMPINAS - A cidade de Campinas deve servir como base para duas seleções que disputarão a Copa do Mundo de 2014. Após Portugal oficializar que se instalará no município do interior de São Paulo, a Federação de Futebol da Nigéria se aproximou de um acordo para realizar a sua preparação no estádio Brinco de Ouro, do Guarani. O técnico da seleção nigeriana, Stephen Keshi, fez elogios às instalações e destacou a localização estratégica de Campinas.

A cidade está a 100 quilômetros de São Paulo e possui um aeroporto internacional: Viracopos. "Por isso não teremos de viajar para São Paulo para voar às cidades onde jogaremos", destacou ao site nigeriano Kick-Off.

A prefeitura de Campinas ainda não fez o anúncio oficial, uma vez que ainda não recebeu o comunicado da federação africana. A confirmação deve acontecer até a próxima semana.

Assim como a Ponte Preta, que cederá o estádio Moisés Lucarelli e seu CT a Portugal, o Guarani também deve receber investimentos para melhorias de seu estádio. A prefeitura deve viabilizar através da iniciativa privada um investimento de R$ 1,5 milhão a cada clube.

A expectativa é de que todas as 32 seleções estejam com suas bases de treinamento confirmadas até a semana que vem. Por enquanto, São Paulo é o estado que receberá o maior número de seleções. Entre eles, estão México e Costa Rica (Santos), França (Ribeirão Preto), Irã (Guarulhos), Portugal e Nigéria (Campinas), Bósnia-Herzegovina (Guarujá), Rússia e Japão (Itu), Honduras (Porto Feliz) e Estados Unidos (Cotia).

Outras 10 seleções confirmaram as suas estadias em outros estados. No Rio de Janeiro, ficarão Brasil (Teresópolis) e Itália (Mangaratiba). Minas Gerais receberá três países: Argentina e Chile (Belo Horizonte) e Uruguai (Sete Lagoas). Na Bahia, estão confirmadas Suíça (Porto Seguro) e Alemanha (Santa Cruz de Cabrália). Equador e Austrália se concentrarão em Vitória (ES), enquanto que a Espanha deverá treinar em Curitiba, no Paraná.