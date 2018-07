Seleção dá pouca bola aos fãs em Curitiba

Dunga não queria. O último contato com o povo de Curitiba no Aeroporto Afonso Pena foi uma imposição da CBF. A seleção tinha de embarcar pela porta da frente depois cinco dias de treinos no CT do Atlético-PR. A cena vista na manhã de ontem na entrada e também no saguão do aeroporto, onde quase 2 mil pessoas se acotovelavam para ver os jogadores, porém, foi constrangedora. A massa foi praticamente ignorada pelos jogadores.

A única exceção foi Kaká. O craque do Real Madrid acenou para suas fãs, que entraram em êxtase ao vê-lo descer do ônibus que levou o grupo ao aeroporto. Ele ainda se aproximou de algumas delas, permitindo o contato físico. "Agora não vou lavar mais minha mão", disse uma delas depois de tocar o ídolo.

Os outros jogadores ignoraram os torcedores. Nada de acenos ou autógrafos. Um ou outro ainda sorriu, mas nada direcionado ao público. O trajeto ônibus-saguão-sala de embarque foi relâmpago, durando 60 segundos.

"Tivemos muito menos trabalho do que esperávamos", disse Márcio Costa, 1.º Tenente do 17.º Batalhão de Polícia de São José dos Pinhais, que era um dos 250 homens do esquema armado para dar segurança à seleção.

Dunga não passou impune. O treinador foi o principal alvo. Assim que desceu do ônibus, foi chamado de burro pelos torcedores, que, por um momento, pararam de ovacionar Kaká e Robinho para xingá-lo. No saguão, um torcedor levantou um capaz de protesto: "Dunga burro, muito burro", escrito em folha de caderno. Para completar, outro ostentava camisa do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho e, com um megafone, cobrou o técnico por não estar levando o jogador, agora no Milan, à África do Sul.

Kaká treina antes de viajar. A manhã que antecedeu o embarque foi de folga para quase todos os jogadores. O único que trabalhou no CT do Atlético-PR antes da desgastante viagem foi Kaká.

O meia do Real Madrid trabalhou fisicamente sob supervisão dos preparadores Paulo Paixão e Fábio Mahseredjian pelo segundo dia consecutivo. Na terça, ele havia feito uma corrida leve no campo com o grupo. O treino não pôde ser registrado pela imprensa, mas, pelas imagens divulgadas no site da CBF, é possível observar Kaká em três situações. Em uma delas, há sinal de dor no semblante do jogador.

Kaká se apresentou com um edema na coxa esquerda, resquício de uma lesão muscular, na última sexta-feira e, no período de preparação em Curitiba, seguiu uma programação especial. O médico da seleção, José Luís Runco, garante que o jogador estará 100% na Copa do Mundo, mas ainda há muito mistério sobre suas reais condições.