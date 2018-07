Seleção de 2002 com 'quatro desfalques'

O ano de 2012 será diferente para o futebol brasileiro. Alguns craques que entraram para a história do esporte por fazer parte do time pentacampeonato mundial em 2002 vão pendurar as chuteiras. Casos do goleiro Marcos e do meia Rivaldo e outros dois heróis do penta também podem dar adeus: o goleiro Rogério Ceni e o zagueiro Edmílson.

Marcos e Rivaldo lutam para ter um fim de carreira digno. O problema do goleiro é físico. Com dores por todo o corpo e com os joelhos cada vez mais enfraquecidos, ele quer tentar pelo menos fazer mais um jogo oficial em 2012 e aposentar.

Já o problema de Rivaldo é falta de oportunidades. O jogador, que foi eleito o melhor do mundo pela Fifa em 1999, deixou o São Paulo pela porta dos fundos e atualmente está sendo disputado apenas por times medianos, como Atlético-PR, Portuguesa e Santa Cruz. Enquanto isso, Edmilson se aventura no Ceará.

Deles, quem parece ter melhor fim de carreira é Rogério Ceni. Até por isso é quem tem mais chances de seguir a carreira em 2013. Seu vínculo com o São Paulo se encerrar no fim do ano que vem, mas a diretoria já admite a possibilidade dele ficar. Entretanto, os 38 anos estão pesando.

Até mesmo os gols, que lhe consagram mundialmente, não tem saído mais com tanta frequência. Tanto que no Brasileirão deste ano, pela primeira vez, após 14 anos, ele não foi o goleiro - artilheiro do Brasileiro. O feito foi conquistado por Márcio, do Atlético-GO, que fez três gols, contra dois do são-paulino.

Dos 23 atletas que conquistaram o penta, dez jogadores já aposentaram: Cafu, Roque Júnior, Ronaldo, Belletti, Júnior, Denílson, Vampeta, Juninho Paulista, Edilson e Luizão. /D.B.