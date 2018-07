Seleção de 82: a magia cai diante da Itália

O dia de 5 de julho de 1982 entrou para a história do futebol como data de um episódio trágico dos Mundiais. No final de tarde quente de verão, em Barcelona, num estádio que já não existe - o Sarriá -, uma seleção brasileira vistosa e repleta de craques via o sonho do tetracampeonato ruir diante da eficiência da Itália e dos gols mortais de Paolo Rossi. Os 3 a 2 encerravam a experiência mais bem-sucedida desde a conquista do tri, em 1970.

O Brasil havia passado por período de transição, entre o final da geração de Pelé, Gerson, Carlos Alberto, e a afirmação daquela que tinha em Zico, Falcão, Sócrates seus principais representantes. Nas Copas de 74 e de 78, não empolgou, embora tenha ficado entre os quatro primeiros. Na Alemanha, sob a direção do tricampeão Zagallo, teve de conformar-se com o quarto lugar, depois de tropeçar diante da Holanda com sua proposta revolucionária do "futebol total".

Na Argentina, em 78, o capitão Cláudio Coutinho pregava o overlaping e o ponto futuro, como forma de modernizar conceitos táticos. O time ficou em terceiro, após ser passado para trás pela Argentina, que foi à final graças a saldo de gols melhor. A seleção brasileira ganhou da Itália (2 a 1), na despedida, voltou para casa invicta e autoproclamando-se campeã moral do torneio.

A reviravolta começou quando, em 1979, a Confederação Brasileira de Desportos deu lugar à Confederação Brasileira de Futebol. O empresário Giulite Coutinho foi chamado para acabar com estrutura arcaica do futebol doméstico e uma das primeiras providências consistiu em apostar em Telê Santana, então técnico da moda com seu Palmeiras envolvente. A ele foi dada a incumbência de recuperar o prestígio da seleção nacional.

Em dois anos, o Mestre montou um time que impôs respeito e temor em rivais, apesar de ter perdido a final do Mundialito disputado em 1980 no Uruguai. Mas uma série de vitórias na Europa, contra Inglaterra, França e Alemanha, provava ao mundo que o Brasil renascia. Não foi por acaso que chegou como forte candidato ao título ao Mundial da Espanha, que saltava de 16 para 24 participantes.

Depois de susto e vitória apertada na estreia - 2 a 1 de virada sobre a União Soviética -, o time deslanchou e passeou contra Escócia (4 a 1) e Nova Zelândia (4 a 0), na primeira fase. Telê havia encontrado a formação ideal, com Valdir Perez no gol, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior na zaga. O ponto alto era o meio-campo, com Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico, o último e verdadeiro quarteto mágico da seleção. Na frente, Éder e Serginho não eram brilhantes, mas davam conta dos desafios. O centroavante titular na Copa seria Careca, que se contundiu na fase de preparação em Estoril, Portugal.

O favoritismo da amarelinha cresceu na segunda fase da competição, quando bateu a Argentina, então campeã do mundo, por 3 a 1. Bastava o empate com a Itália para garantir-se na semifinal. E foi então que desabou o castelo. Paolo Rossi fez o primeiro gol aos 5 minutos, Sócrates empatou aos 12, e Rossi fez o segundo aos 25 do primeiro tempo. Falcão recolocou o Brasil nos trilhos com o empate aos 23 da etapa final, mas Paolo Rossi aproveitou-se de novo vacilo e fez o gol da vitória aos 29.

Aquela derrota em princípio marcou Telê e seus jogadores. A história, porém, os resgatou e o grupo é reverenciado até hoje, mesmo tendo voltado sem título.

EQUIPE INESQUECÍVEL

Quarteto mágico. Com Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates, meio-campo era o ponto forte do time montado por Telê Santana

Laterais ofensivos. Leandro pela direita e Júnior pela esquerda impressionavam pela leveza, eficiência e habilidade

Ataque potente. Éder tinha um canhão de esquerda e Serginho era goleador, embora não fossem excepcionais