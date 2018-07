Seleção de futebol feminino conquista Sul-Americano

A seleção brasileira de futebol feminino confirmou sua supremacia regional ao conquistar o Campeonato Sul-Americano com um rodada de antecipação. Para ficar com o quinto título em seis edições da competição, o Brasil goleou a Colômbia na noite desta sexta-feira por 5 a 0, em Latacunga, no Equador.

Com o grande resultado, a seleção brasileira chegou aos seis pontos no quadrangular final e não pode mais ser ultrapassada pelas chilenas, segunda colocadas com dois pontos - Argentina e Colômbia têm apenas um. O Chile, aliás, é o adversário do Brasil no domingo, na última rodada.

A vitória desta sexta-feira ainda garantiu o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, classificação que era assegurada apenas para a campeã da competição. A equipe também já havia garantido anteriormente vaga no Mundial da Alemanha, em 2011.

Superior desde o início, a seleção brasileira não demorou para abrir o placar com Erika, aos 23 minutos. A Colômbia até se segurou no restante do primeiro tempo, mas pouco conseguiu se defender na etapa final, quando Grazielle, Cristiane e Marta, duas vezes, garantiram a goleada.

Esta foi a sexta vitória em seis partidas no Sul-Americano da seleção brasileira, que marcou 21 gols e sofreu apenas um, no triunfo sobre a Colômbia por 2 a 1 na primeira fase.