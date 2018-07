Seleção de futebol feminino encara Austrália em último amistoso antes do Rio-2016

O duelo contra as australianas, que eliminaram o Brasil nas oitavas de final do último Mundial - realizado no Canadá, no ano passado -, já era previsto pela comissão técnica brasileira, que é comandada por Osvaldo Alvarez, o Vadão. Há alguns dias, o treinador disse que era necessário um jogo contra uma seleção forte para avaliar a situação da equipe nacional antes da Olimpíada.

No Rio-2016, a seleção feminina fará a sua estreia pelo Grupo E contra a China, no dia 3 de agosto (quarta-feira), às 16 horas, no estádio do Engenhão, no Rio. No dia 6, um sábado, o adversário será a Suécia, no mesmo local da partida contra as chinesas. O último confronto da fase de grupos será contra a África do Sul, no dia 9 (terça), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Desde o último dia 15 que as jogadoras brasileiras, incluindo a meia Marta - eleita cinco vezes a melhor do mundo -, estão em regime de concentração e treinamentos para os Jogos Olímpicos no Itu Spa Sports, um centro de treinamento na cidade de Itu, no interior de São Paulo. Nos dois últimos amistosos da seleção feminina, vitória por 2 a 0 e derrota por 1 a 0 contra o Canadá, fora de casa, no início deste mês.