Seleção de futebol feminino viaja para jogar na Suécia

Após mais um período de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), a seleção brasileira de futebol feminino embarcou na noite de sábado para a disputa de um amistoso contra a Suécia, quarta-feira, em Estocolmo. O jogo faz parte do planejamento do técnico Márcio de Oliveira para a temporada do time do Brasil.

Depois do amistoso na Suécia, a seleção retorna para o Brasil. Aí, volta a se reunir apenas em setembro, para mais um período de treinamentos e a disputa da Copa da Suíça, torneio que já venceu no ano passado. A estreia brasileira será contra a Nova Zelândia. E se ganhar, encara China ou África do Sul na final.

O começo do trabalho de Márcio de Oliveira nesta temporada foi em março, quando o Brasil empatou dois amistosos contra a França, por 2 a 2 (em Nancy) e 1 a 1 (em Rouen). Assim, o treinador vai preparando o grupo para os desafios do futuro, especialmente o Sul-Americano de 2014, o Mundial de 2015 e a Olimpíada de 2016.