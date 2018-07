Seleção de futsal vence nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Em uma estreia mais sofrida do que o esperado, a seleção brasileira de futsal venceu de virada a Venezuela, por 2 a 1, na madrugada deste sábado, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Jogando em Assunção, no Paraguai, o time do Brasil saiu atrás no placar e ainda levou sustos no segundo tempo, após reverter o placar.

Os venezuelanos saíram na frente, em um lance de contra-ataque. Aos 10 minutos, Rafael Morillo abriu o placar, contando com uma falha do goleiro Tiago. Antes do intervalo, porém, a seleção empatou, com gol de Pito.

No segundo tempo, o Brasil foi melhor e teve boas chances para virar o placar. Contudo, teve dificuldades para superar o goleiro Villalobos. Os venezuelanos também tiveram suas oportunidades, mas foi a seleção brasileira quem marcou o segundo gol, com Diego Fonseca.

Depois de levar a virada, a Venezuela esboçou uma reação e quase buscou o empate nos segundos finais da partida, em finalização perigosa de Chavela Vidal. O Brasil se segurou como pôde e garantiu a primeira vitórias nestas Eliminatórias, que garantem três vagas aos sul-americanos na Copa do Mundo.

A seleção volta à quadra na segunda-feira para enfrentar o anfitrião Paraguai. Em sua estreia, o time da casa empatou com o Peru por 2 a 2. Nas outras partidas do dia, a Colômbia fez 6 a 3 no Chile e a Argentina bateu o Uruguai por 4 a 2.