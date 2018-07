Seleção de futsal encerra amistosos com goleada sobre Uruguai e lesão de Falcão

A seleção brasileira de futsal goleou o Uruguai por 7 a 1 neste domingo no segundo amistoso entre as equipes em Uberaba, no interior de Minas Gerais. As partidas marcaram o retorno de Falcão ao time brasileiro e a estreia do técnico Marquinhos Xavier.

O jogador voltou atrás da decisão de se aposentar da seleção e voltou a dar show para os torcedores com dribles de efeito. E foi justamente na tentativa de dar uma lambreta no adversário que Falcão teve uma lesão muscular na coxa direita e precisou abandonar a partida. O veterano ainda passará por exames para saber a gravidade do problema.

Diferentemente da partida de sexta-feira, quando o Brasil encontrou enorme dificuldade e venceu apenas por 1 a 0, a equipe anfitriã foi bastante superior e goleou com tranquilidade com gols de Lino (2), Marcel (2), Daniel, Sinoê e Gian. O uruguaio Nicolas Martinez descontou.

Os amistosos serviram para ajudar o novo treinador fazer os primeiros ajustes de olho na Liga Sul-Americana de Futsal, nova competição da Conmebol, que começará na quarta-feira e terá como sede a Colômbia.

A decisão de Falcão retornar para a seleção vai de encontro com as mudanças que aconteceram fora das quadras. A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) passou por uma série de alterações neste ano.

Em janeiro, com dificuldade financeira, a entidade optou por realizar uma parceira com a CBF. A sede da CBFS foi para Fortaleza, o técnico PC de Oliveira foi contratado, mas não durou seis meses no cargo.

O presidente da CBFS, Marcos Madeira, não deu grandes explicações pelo rompimento e apenas explicou que a sede voltaria para São Paulo para facilitar reuniões e ações de marketing da entidade. O técnico PC de Oliveira foi demitido, Marquinhos Xavier foi chamado para seu lugar e o craque Falcão decidiu apostar nessa nova mudança.

Pelo Facebook, o jogador declarou na última sexta-feira que espera que esse rompimento ajude a reorganizar a seleção brasileira de futsal. Para exemplificar ele fez alusão à eliminação da equipe nas oitavas de final do Mundial do ano passado.

"A bagunça de quatro anos fora de quadra refletiu diretamente no resultado dentro de quadra. Hoje (sexta-feira) começa mais um novo ciclo, uma nova direção, e sempre temos que acreditar que vai dar certo. Não digo de resultado em relação a títulos , onde se ganha e se perde, digo em organização, investimentos dos patrocinadores para benefício do futsal. Está aí mais uma chance, mais um recomeço. Eu acredito na reestruturação", comentou.