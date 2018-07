Seleção de futsal goleia Equador por 14 a 0 e avança nas Eliminatórias da Copa

A seleção brasileira de futsal finalmente desencantou nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano, que será na Colômbia. Nesta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo A, o Brasil foi impiedoso contra o Equador e goleou por 14 a 0, no ginásio do Sol de América, em Assunção, no Paraguai. Os gols foram marcados por Bateria (quatro vezes), Rodrigo (dois), Xuxa (dois), Pito (dois), Jé (dois), Ari e Diego.

Esta foi a melhor apresentação da equipe comandada pelo técnico Serginho Schiochet na competição. Antes, havia conseguido vitórias magras sobre Venezuela (2 a 1) e Paraguai (1 a 0). Líder da chave, com nove pontos em três jogos, o time nacional já está garantido na semifinal das Eliminatórias.

O Brasil fecha a sua participação na primeira fase nesta quarta-feira, quando enfrenta o Peru, às 20 horas (de Brasília). A semifinal do torneio acontecerá nesta sexta e a final, no sábado.

"Hoje (terça-feira) melhoramos muito o nosso jogo, o que foi importante para a nossa equipe. Temos que acertar ainda alguns detalhes para chegarmos mais fortes às partidas decisivas. Nosso objetivo é ser campeão, independentemente da classificação", afirmou Marcênio, em entrevista à SporTV.