Seleção de ginástica artística finaliza preparação do Mundial

A seleção brasileira de ginástica artística encerrou nesta quinta-feira, no Japão, o período de aclimatação para o Mundial da China. As equipes masculina e feminina vão viajar nesta sexta-feira para Nanning, que sediará a competição a partir do dia 3 de outubro.

Em solo japonês, os brasileiros treinaram na companhia da equipe local e da seleção da Alemanha nesta semana. "Está saindo tudo bem e dentro do planejado. Estamos fazendo dois treinamentos diários", disse o coordenador da seleção masculina, Leonardo Finco.

Além do trabalho intensivo, os ginastas foram submetidos a avaliações por parte da comissão técnica. Depois dos primeiros treinos na China, os treinadores vão definir os seis titulares de cada equipe para representar o Brasil no Mundial.

No masculino, o Brasil conta com Arthur Zanetti, atual campeão mundial e olímpico nas argolas, Arthur Nory Mariano, Caio Souza, Diego Hypolito, Francisco Barretto Júnior, Lucas Bitencourt e Sérgio Sasaki.

Além de Zanetti, Sasaki é uma das grandes esperanças de medalha do Brasil. "Os talentos que estão chegando agora são muito bons. Termos feito essa preparação com todo o grupo foi importante porque nos fortalece. Faz com que todos queiram estar na equipe", disse o ginasta, quinto colocado no Individual Geral no Mundial do ano passado.

Na equipe feminina, as opções da comissão técnica são Isabelle Cruz, Julie Kim Sinmon, Letícia Costa, Maria Cecília Cruz, Mariana Oliveira, Mariana Valentim e a experiente Daniele Hypolito.