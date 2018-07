Seleção de ginástica artística promete um bom ano A seleção brasileira feminina de ginástica artística segue em treinamento no Rio de Janeiro. No ginásio do Flamengo, a equipe, que está trabalhando junta desde a semana passada, tem agradado aos técnicos, que já acreditam em uma grande temporada das ginastas. "Esse é um ano chave para a nossa seleção e, sabendo disso, as meninas estão extremamente empenhadas e se dedicando bastante já desde esse primeiro estágio de treinos", declarou Ricardo Pereira, que trabalha ao lado de Iryna Ilyashenko, Viviane Cardoso e Adriana Alves na comissão técnica.