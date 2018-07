Seleção de ginástica celebra intercâmbio em Cancún A seleção brasileira masculina de ginástica artística encerra neste domingo o período de duas semanas treinando junto com as equipes nacionais de Grã-Bretanha e Japão em Cancún, no México. De acordo com a CBG (Confederação Brasileira de Ginástica), o intercâmbio visa os compromissos deste ano, como o Mundial, e de todo o ciclo olímpico.