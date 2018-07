Seleção de ginástica fará seletiva para formar equipe A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) realizará neste final de semana uma seletiva para formar a nova seleção brasileira feminina de ginástica artística. As avaliações acontecerão no sábado e no domingo, no Centro Regional de Treinamento Planeta Vida, em Três Rios, no Rio, e o objetivo é renovar a equipe já pensando nos Jogos Olímpicos de 2016.