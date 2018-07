Seleção de ginástica faz intercâmbio com japoneses

Esta etapa de treinamento, no centro de treinamento da ginástica brasileira, no Velódromo do Rio, terá também a participação da seleção japonesa, que trabalhará junto dos donos da casa, em intercâmbio.

"Os japoneses virão ao Brasil para se adaptarem à cidade sede da próxima Olimpíada. Eles vêm com a base do grupo que está sendo preparado para 2016 e isso será muito interessante para nós, já que apresentam um excelente nível técnico e são bastante evoluídos. Aprenderemos com eles", destacou o coordenador da seleção, Leonardo Finco.

Foram convocados André Felipe da Silva, Fellipe Arakawa, Victor Cardoso Rosa (todos do Minas), Ângelo Assumpção, Arthur Nory Mariano, Péricles da Silva (Pinheiros), Caio Sousa, Diego Hypolito, Pétrix Barbosa (Flamengo) e Lucas Cardosos (Grêmio Náutico União-RS).