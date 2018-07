Seleção de ginástica faz últimos ajustes para Mundial

A equipe feminina realizou na última terça-feira o treinamento de pódio, considerado um ensaio geral para a competição. E o resultado foi positivo. "Esse treinamento é sempre positivo. A gente pode observar toda a equipe em ação e ver detalhadamente o desempenho das meninas", contou a técnica Viviane Cardoso.

"Temos consciência de que esse Mundial é muito importante, pois precisamos de uma boa classificação para buscarmos uma vaga na Olimpíada de 2012", afirmou Bruna Leal, uma das ginastas da equipe, que também conta com Danielle Hypólito, Jade Barbosa, Ethiene Franco, Priscila Cobelo, Adrian Gomes e Gabriela Soares.

Com um pouco mais de tempo de preparação, a equipe masculina admite a ansiedade para a estreia no Mundial. "Agora, teremos a oportunidade de sentir ainda mais o clima do Mundial", disse Mosiah Rodrigues, lembrando que o treinamento de pódio entre os homens está marcado para acontecer nesta sexta-feira.

Além de Mosiah Rodrigues, a equipe masculina do Brasil conta com Sérgio Sasaki, Petrix Barbosa, Danilo Nogueira, Péricles Silva, Francisco Barreto e Felipe Polato. A principal ausência brasileira é o campeão mundial Diego Hypólito, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e não poderá competir em Roterdã.