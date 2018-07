Seleção de ginástica rítmica ganha três novas integrantes

SÃO PAULO - Após um período de avaliações no centro de treinamento em Aracaju, a seleção brasileira de ginástica rítmica de conjunto tem uma nova formação. Eliane Sampaio, Haniely Leão e Pâmela Oliveira são as três novatas na equipe, que passa a contar agora com 11 ginastas - Bianca Maia Mendonça e Dayane Amaral deixaram o grupo.

As remanescentes da seleção do ano passado são Beatriz Pomini Francisco, Débora Falda, Francielly Machado Pereira, Gabriela Paixão Ribeiro, Gabrielle Silva, Isadora Magalhães Silva, Mayra Gmach e Rafaela Costa. Assim, o grupo está fechado para a disputa das competições previstas para a temporada de 2014.

"As atletas que entraram ainda vão passar por várias avaliações antes de representar o País. Queremos formar um grupo forte e coeso, no qual as ginastas sejam completas. Além da habilidade, estamos focando em atletas que saltem e girem bem, que dancem bem e que tenham um bom domínio dos aparelhos. Temos muito trabalho pela frente", disse a técnica da seleção, Camila Ferezin. "Com este grupo, podemos aumentar o nível de dificuldade das séries e, aliando à criatividade das coreografias, vamos buscar resultados ainda mais significativos."

Diante dos bons resultados do ano passado, quando já tinha passado por uma renovação, a seleção brasileira ganhou o direito de disputar em 2014 a divisão de elite da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, na qual entram apenas as 12 melhores equipes do mundo. Por isso, a expectativa é grande para a temporada, já visando também a preparação para a Olimpíada do Rio em 2016.