Seleção de ginástica rítmica irá ganhar duas integrantes

Ao todo, seis ginastas estão em avaliação pela coordenadora Cristina Vital e pela técnica Giurga Nedialkova. Elas foram escolhidas pelo bom desempenho no Campeonato Brasileiro da categoria, realizado em Vitória, em agosto. Além dos treinos durante a semana, serão considerados os seguintes critérios na definição das duas escolhidas: condições físicas gerais, atitudes e ordem disciplinar.

As ginastas em avaliação são Beatriz Afonso, Larissa Portela Evangelista, Pamela Caroline de Oliveira, Jessica Silva Silveira, Luisa Gimenes França e Samyra Zumak de Mello. As duas selecionadas se juntarão ao grupo que já conta com Luísa Matsuo, Ana Paula Scheffer, Ana Paula Alencar, Ana Paula Ribeiro, Larissa Barata, Letícia Dutra, Jéssica Oliveira e Jéssica Maier.