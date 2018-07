Seleção de handebol convoca 14 jogadoras da Europa para torneio

O Brasil foi campeão mundial feminino de handebol em dezembro do ano passado e as influências da conquista já vêm sendo sentidas pelas atletas. Ao fim da temporada na Europa, mais de uma dezena de jogadoras trocou de clube. Nesta sexta-feira, quando o técnico Morten Soubak divulgou a lista de convocadas para um torneio na Dinamarca, convocou 14 atletas de clubes europeus.

O torneio e a Golden League, que vai reunir, entre os dias 9 e 12 de outubro, as seleções de Brasil, Noruega, França e Dinamarca. O time se reúne cinco dias antes, para um período de treinos, também na Dinamarca, terra de Soubak.

"Acho que vai ser muito bom esse torneio para nós. Competir com seleções de alto nível é super importante para a preparação visando ao Mundial e às Olimpíadas, já que não temos mais competições oficiais este ano. Para todas nós será muito legal sentir essa energia dos torcedores dinamarqueses", comentou a central Mayara Moura, que joga na Dinamarca.

Para este torneio, Soubak convocou toda a base campeã mundial, com nomes como a goleira Babi, as pontas Alexandra e Fernanda, as armadoras Deonise e Duda, a central Ana Paula e as pivôs Dara e Dani Piedade.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras: Bárbara Arenhart (Baia Mare-Romênia), Jéssica Oliveira (Concórdia-SC) e Mayssa Pessoa (Bucareste-Romênia).

Pontas: Alexandra Nascimento (Baia Mare), Célia Costa Coppi (Metodista/São Bernardo-SP), Fernanda França (Bucareste), Jéssica Quintino (MKS Selgros Liblin-Polônia) e Samira Pereira da Silva Rocha (Nice-França).

Armadoras: Amanda Claudino de Andrade (Concórdia), Deonise Fachinello (Bucareste), Eduarda Amorim (Gyori Audi ETO KC-Hungria), Karoline Souza (Nykobing-Dinamarca) e Patrícia Batista da Silva Parolin (Vila Olímpica Manoel Tubino/FAB-RJ).

Centrais: Ana Paula Rodrigues Belo (Bucareste) e Mayara Fier de Moura (Nykobing).

Pivôs: Daniela de Oliveira Piedade (Siofok-Hungria), Elaine Gomes Barbosa (Nykobing-Dinamarca), Fabiana Carvalho Diniz (Nantes) e Tamires Morena Lima de Araújo (Vila Olímpica).