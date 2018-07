Seleção de handebol é convocada para treinos na Europa

O técnico Morten Soubak anunciou nesta sexta-feira uma nova convocação da seleção brasileira feminina de handebol. Ela vai reunir 21 jogadoras para um período de treinos entre os dias 23 de novembro e 6 de dezembro, na Espanha e na Suécia. O trabalho já faz parte da preparação do Brasil para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

"O objetivo é continuar com o planejamento que estamos desenvolvendo e implementar novas ideias. Mais uma vez, vamos analisar e ver as ações que estão dando certo para podermos seguir", contou o técnico dinamarquês, que comanda a seleção brasileira há cerca de cinco anos - nesse período, conquistou o inédito título mundial em 2013.

Durante os treinos, o Brasil também realizará alguns jogos. Primeiro, disputa um torneio contra a anfitriã Espanha, a Polônia e a Tunísia. Na sequência, o grupo viaja para a Suécia, onde fará um amistoso contra a seleção local.

"Esses jogos são importantes, acima de tudo, para nos dar uma resposta do nosso trabalho. Não estamos pensando em resultado imediato, mas, sim, no que podemos melhorar, tanto no ataque quanto na defesa, com o foco nos grandes eventos. Esse é o momento certo para isso", disse Soubak.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras - Bárbara Arenhart (HCM Baia Mare-Romênia), Jéssica Silva de Oliveira (Supergasbrás/UNC/Concórdia-SC) e Mayssa Pessoa (CSM Bucaresti-Romênia)

Pontas - Alexandra do Nascimento Martinez (HCM Baia Mare-Romênia), Célia Costa Coppi (Metodista/São Bernardo-SP), Fernanda França da Silva (CSM Bucaresti-Romênia), Jéssica da Silva Quintino (MKS Selgros Lublin-Polônia) e Samira Pereira da Silva Rocha (OGC Nice-França)

Armadoras - Amanda de Andrade (Supergasbrás/UNC/Concórdia-SC), Deonise Fachinello (CSM Bucaresti-Romênia), Eduarda Amorim Taleska (Gyori Audi Eto KC-Hungria), Jaqueline Anastácio (Ringkobing Handbold APS-Dinamarca), Karoline de Souza (Nykobing F. Handboldklub-Dinamarca) e Moniky Novais Bancilon (ES Besancon Feminin-França)

Centrais - Ana Paula Rodrigues Belo (CSM Bucaresti-Romênia), Francielle Gomes da Rocha (Hyppo No-Áustria) e Mayara Fier de Moura (Nykobing F. Handboldklub-Dinamarca)

Pivôs - Daniela Piedade (Siofok KC-Hungria), Elaine Gomes Barbosa (Nykobing F. Handboldklub-Dinamarca), Fabiana Diniz (Nantes Loire Atlantique-França) e Tamires Morena Lima de Araújo (FAB/Vila Olímpica/Manoel Tubino-RJ)