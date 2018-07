Seleção de handebol encerra excursão com derrota

A seleção brasileira feminina de handebol encerrou nesta quinta-feira uma excursão de 11 dias pela Europa. No último compromisso da viagem, o time perdeu amistoso para a anfitriã Suécia, por 26 a 20, em Gotemburgo. Antes, o Brasil já tinha sido derrotado pelas mesmas suecas na terça, por 35 a 27, mas conquistou o título do Torneio Internacional da Espanha, com vitórias sobre espanholas, polonesas e tunisianas.

A excursão pela Europa, com jogos e treinos, faz parte da preparação da seleção brasileira para os compromissos do ano que vem. Os dois principais desafios para 2015 são a busca pela medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em julho, no Canadá, e a luta pelo bicampeonato no Mundial da Dinamarca, em dezembro.

Durante a viagem, o técnico Morten Soubak pôde intensificar o trabalho com o grupo. A notícia ruim da excursão foi a grave contusão sofrida ainda na Espanha pela ala Duda Amorim, uma das principais jogadoras da seleção. Após cirurgia no joelho esquerdo, ela terá que ficar cerca de seis meses afastada das quadras.

"O torneio na Espanha foi ótimo. Os jogos foram de altíssimo nível. As únicas coisas ruins foram as lesões que tivemos (a armadora Karoline de Souza também se machucou), que entristeceram o grupo, porém, mais uma vez mostramos nosso poder de superação. Esses dois jogos na Suécia não foram tão bons quanto os da Espanha, não só pela derrota, mas principalmente pelos erros que cometemos. No geral, foi uma fase interessante, com muitos desafios. Além disso, pudemos fazer uma avaliação para começar 2015 com muita força", afirmou a pivô Dara, capitã da seleção.