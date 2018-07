Seleção de handebol faz primeiro treino do ano e se prepara para amistoso

SÃO PAULO - A seleção feminina de handebol começou nesta segunda-feira a preparação para a temporada de 2014, pouco mais de um mês após o inédito título mundial conquistado na Sérvia. Quatro das campeãs e outras dezesseis atletas se reúnem na Grande São Paulo já pensando no primeiro compromisso do ano, um amistoso com a República Dominicana no próximo domingo, 2.

O grupo treina sob o comando do assistente Alex Aprile enquanto o técnico Morten Soubak cumpre a agenda com o time Hypo Nö, que comanda na Áustria. Assim como ele, outras titulares da seleção brasileira ainda se ausentam da convocação por conta da rotina de seus clubes no exterior.

Com isso, algumas caras novas poderão ser conhecidas pela torcida e avaliadas pela equipe. Jovens como Flávia Vidal, do Santo André, terão sua primeira chance de mostrar sua capacidade como atleta e brigar por uma vaga em torneios como os Jogos Sul-Americano, em março, no Chile. Escolhida a melhor goleira de 2013 na Liga Nacional, a jogadora se empolga com a oportunidade. "As primeiras defesas que fiz no treino chegaram a me arrepiar. Estou muito feliz. É um tipo de treino muito diferente, bastante forte. Agora, tenho que me esforçar para ser lembrada para as próximas convocações".

Sem a capitã Dara, a seleção terá a central Mayara como capitã pela primeira vez. Na equipe desde 2011, ela garante experiência à equipe ao lado das atletas presentes na Sérvia Amanda Andrade, Elaine Gomes e Deborah Hannah.

A seleção joga no próximo domingo, 2, no ginásio poliesportivo Adib Myses Dib, em São Bernardo do Campo, às 12h, contra a República Dominicana. Os torcedores podem trocar 1 quilo de alimento por ingressos à partir da sexta-feira no próprio local da partida.