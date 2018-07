Seleção de handebol perde para Hungria em amistoso

Para esta etapa, de 10 dias, o técnico dinamarquês Morten Soubak convocou 17 jogadoras, algumas delas novatas na seleção, desejando dar rodagem a elas. Por isso, o período foi considerado positivo pelo treinador.

"Estou muito feliz com toda esta fase de treinamento. As novas atletas se esforçaram muito para dar o seu melhor. Esta oportunidade de fazer dois jogos contra a Áustria e esse contra a Hungria foi muito importante", comentou Soubak.

"No próximo ano vamos integrar diferentes atletas ao grupo mais uma vez para fazer mais etapas de treinamento. Vamos poder contar com outras jogadoras que estão no Brasil e com aquelas que estão na Europa", revelou o treinador, que contou com seis atletas do Hypo, clube da Áustria com o qual a Confederação Brasileira tem parceria e onde foram realizados os treinos.