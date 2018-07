Seleção de handebol quer usar torneio para realizar testes

Pelo calendário mundial do handebol, dezembro e janeiro é época de torneios entre seleções. Um ano depois de conquistar pela primeira vez o título mundial, o time feminino do Brasil vive um momento de transição, com o convênio com o Hypo (Áustria), que servia como seleção permanente na Europa. As jogadoras veteranas se dividiram pelo Velho Continente, enquanto novos talentos começam a ganhar espaço na seleção.

Neste fim de ano, sem Mundial para jogar, o Brasil treina diante de equipes que vão disputar o Campeonato Europeu. Nesta sexta, inicia um torneio em Málaga (Espanha), contra Tunísia, Polônia e Espanha, respectivamente de sexta, sábado e domingo.

"Teremos três adversários bem fortes e, com isso, dificuldades nesses jogos. Do nosso lado, queremos ganhar, claro, até porque sabemos que todos esperam isso do Brasil. Mas, o nosso momento é outro. Temos que pensar que é tempo de testar e errar. Temos metas, objetivos e, além de ganhar o torneio, queremos evoluir", comenta a capitã Dara.

Da Espanha, a seleção brasileira seguirá para a Suécia, onde fará um amistoso contra as donas da casa. O próximo compromisso internacional é a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Toronto/2015, em julho, e o Mundial da Dinamarca, daqui a um ano.