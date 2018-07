Seleção de handebol revela 'bronca' de técnico e fala em apagão

Após a complicada classificação às oitavas de final, os jogadores da seleção brasileira de handebol revelaram que o técnico Jordi Ribera deu uma bronca no time durante o intervalo da partida contra o Chile, que naquele momento vencia o jogo por 13 a 12 pelo Mundial do Catar. No final, o Brasil virou o jogo para 30 a 22.

"Tomamos um puxão de orelha. Não sei explicar o que aconteceu. O que posso dizer é que deu um apagão no time. Relaxamos um pouco e não entramos ligados na partida", afirmou o armador Toledo, após a partida desta sexta-feira.

Na volta do intervalo, o Brasil melhorou no jogo, principalmente nas finalizações. A equipe conseguiu virar o jogo e confirmar a classificação na quarta vaga do Grupo A. "Merecíamos uma bronca. O Jordi mexeu com o brio de todos", disse o armador Zeba, um dos mais experientes do time.

Ribera explicou o que aconteceu no intervalo. Ele disse que a "bronca" foi rápida, tanto que os jogadores voltaram para quadra antes mesmo de o segundo tempo começar. "Não é bom ficar no vestiário quando você está jogando mal. Acho que tínhamos de tirar a pressão dos jogadores. Eles têm de aprender a lidar com certo tipo de situação."

O rival do Brasil nas oitavas de final será a Croácia, que terminou a primeira fase na primeira colocação do Grupo B. Os croatas são franco favoritos, mas os jogadores do Brasil dizem que é possível sonhar com uma vitória. A partida será neste domingo.

"O próximo jogo será diferente. A Croácia tem uma história, sabemos que será difícil, mas não impossível. Queremos ir mais longe", afirmou o ponta esquerda Borges.

* O repórter viajou ao Mundial a convite da Federação Internacional de Handebol