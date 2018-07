Seleção de handebol tem até praia particular em hotel no Catar

O hotel em que a seleção brasileira masculina de handebol está hospedada em Doha é um dos mais luxuosos (e caros) da cidade. Parte do treino dos jogadores na manhã desta terça-feira foi feita ao ar livre, com vista para o mar. O resort cinco estrelas tem até uma praia particular.

Além do Brasil, as outras seleções do Grupo A do Mundial de Handebol, exceto o Catar, estão no mesmo hotel, que está lotado por causa da disputa da competição. A diária mais barata custa cerca de R$ 700. A organização da competição é que arca com todas as despesas.

Todas as seleções nacionais estão hospedadas em hotéis de alto padrão. Luxo tem sido uma das marcas do Mundial de Handebol no Catar. Da organização e logística aos novos ginásios construídos especialmente para a competição. Um deles, o de Lusail, custou R$ 800 milhões.

"Normalmente em Mundiais nós ficamos em bons hotéis com boa estrutura, academia, com tudo, mas esse aqui é está um ''pouquinho'' acima", afirmou o armador Gustavo Nakamura, o Japa, um dos mais experientes do time. "O hotel tem piscinas, jardins... O bom é que o clima está ajudando. No verão, aqui é muito quente. Não conseguiríamos aproveitar a área externa."

O inverno em Doha é agradável. Nesta terça-feira, a temperatura máxima não passou dos 19ºC. Por causa do "mau tempo", na segunda-feira, jornais locais publicaram fotos da chuva que havia caído no domingo à noite.

Após vencer a Bielo-Rússia, na segunda-feira, a seleção brasileira fez um treino leve na manhã desta terça. O motivo foi a sequência de três jogos já disputados no Mundial. Nesta quarta-feira, o time brasileiro enfrenta a Eslovênia, que também briga por uma vaga nas oitavas de final.

*O repórter viajou ao Mundial a convite da Federação Internacional de Handebol.