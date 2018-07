Seleção de handebol treina antes de temporada europeia

O grupo se reúne no domingo e fica junto até o próximo sábado. No período, fará dois amistosos contra a Argentina, um na quinta e outro no último dia de trabalhos. Entre as 20 convocadas, a novidade é a ponta Jéssica, que fez parte do grupo que foi à Olimpíada, mas acabou cortada do Mundial, em cima da hora, por conta de uma lesão no ligamento cruzado do joelho.

"Estou muito feliz em poder retornar para a seleção e me reencontrar com o grupo. Senti muita falta. Estou um pouco ansiosa, como se fosse um recomeço para mim. Estou com muitas saudades de todos", comentou a jogadora, que defende o MKS Lublin, da Polônia. "Estou completando seis meses de recuperação, me sinto muito bem e já estou fazendo tudo praticamente, mas ainda tenho que ter cuidado com alguns movimentos. Tenho que respeitar todas as etapas", completou.

Depois do período de treinos, as principais jogadoras da seleção se apresentam em novos clubes. A goleira Babi e a ponta-direita Alexandra vão para o Baia Mare, da Romênia. No mesmo país, mas no Bucareste, vão jogar a goleira Mayssa, a ponta-esquerda Fernanda, a armadora Deonise e a central Ana Paula.

Ex-atleta do Hypo, clube austríaco com o qual a Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) tinha parceria, a armadora Karoline vai jogar com a central Mayara e a pivô Elaine no Nykobing, da Dinamarca. A pivô Dara defenderá o Nantes, enquanto a ponta Samira segue para o Mios Biganos, também na França.

Seguem nos mesmos clubes a armadora Duda, campeã europeia com o Györi Audi, da Hungria, e a central Francielle, jovem que será a única brasileira do Hypo. A pivô Dani Piedade, que estava na Eslovênia, transferiu-se para o Siófok, da Hungria.