Seleção de handebol usa amistosos para se entrosar

SANTOS - A seleção brasileira feminina de handebol terá praticamente força máxima para enfrentar Angola em dois amistosos na cidade de Santos, primeiro na terça, depois na quinta-feira. Apesar disso, o técnico Morten Soubak garante desde já não se preocupar com o resultado dos confrontos. A meta é evoluir na preparação para o Mundial de Sérvia, que acontecerá em setembro.

"Para nós, neste momento, é fundamental colocarmos em prática alguns sistemas novos de defesa e ataque que estamos implantando. Além disso, estamos integrando novas atletas, que são das categorias de base, e será bom para que elas ganhem experiência, não só nos jogos, mas também nos treinamentos dessa semana toda", comentou o treinador dinamarquês que comanda a seleção brasileira.

Além disso, a pivô Dara, capitã do Brasil, lembra que o time africano merece respeito. "Angola é uma equipe de jogadoras muito fortes e muito rápidas. Elas pecam às vezes em alguns fundamentos, mas são muito guerreiras e não desistem até o fim do jogo. Elas também têm ganhado experiência jogando muito bem contra algumas equipes europeias, então, com certeza, podemos esperar jogos muito bons."

O primeiro jogo entre brasileiras e angolanas será nesta terça, às 19h30, na Arena Santos. Na quinta, o confronto será no mesmo local, às 19h. Os ingressos estão sendo trocados por um quilo de alimento não perecível.