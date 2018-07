Seleção de handebol vai jogar torneio em Angola com time B Babi, Duda, Alexandra, Dani Piedade e Ana Paula estão entre as jogadoras de lugar cativo na seleção brasileira feminina de handebol, que no fim do ano vai em busca do bicampeonato mundial. O técnico Morten Soubak, porém, sabe que a renovação é necessária e que vai precisar de um elenco fortalecido. Por isso, vai testar o time B do Brasil em um torneio amistoso em Angola, a partir da próxima quarta-feira.