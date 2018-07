Seleção de handebol vê chance de medalha olímpica

Quinta colocada no Campeonato Mundial de São Paulo, em dezembro, o Brasil enfrentou duas vezes a Noruega amistosamente. Na quinta-feira, o empate foi em 29 a 29. Depois, no sábado, o resultado foi 25 a 25.

O técnico do Brasil, o dinamarquês Morten Soubak se mostrou satisfeito com o primeiro teste olímpico da seleção. "Ainda precisamos trabalhar mais, mas o balanço é positivo." Sua maior preocupação é fazer suas comandadas levarem menos contra-ataques. "Temos que ter mais paciência e errar menos passes no ataque", ensinou.

O treinador apontou como ponto alto da equipe o poder de reação, já que em ambos os jogos conseguiu a igualdade tirando uma desvantagem considerável no fim. "A partir da metade do segundo tempo, a Noruega dominou, mas nós conseguimos fechar a partida muito bem, jogando com mais agressividade", comentou Soubak, em referência ao jogo de sábado.

Artilheira da partida de sábado, com 11 gols, a armadora Eduarda Amorim, a Duda, vislumbra muitas alegrias nas Olimpíadas. "Temos chance de ganhar uma medalha", acredita.

A série de amistosos em Londres havia começado na terça-feira passada, com uma vitória por 30 a 18 sobre a Grã-Bretanha, país sem tradição no esporte e que só montou uma seleção para participar da Olimpíada. "Foi muito bom podermos testar o ginásio onde brigaremos pela medalha olímpica inédita", lembrou Soubak.