Seleção de handebol vence a 2ª, mas sofre outra baixa

A seleção brasileira feminina de handebol conseguiu neste sábado sua segunda vitória em duas partidas no Torneio Internacional da Espanha, em Málaga. Depois de passarem pela Tunísia na sexta-feira, as atuais campeãs mundiais derrotaram sem maiores dificuldades a Polônia, por 33 a 22, e decidirão o título da competição no domingo diante das donas da casa, as espanholas.

Apesar da alegria pela vitória, o Brasil teve a lamentar mais uma baixa. Se na sexta-feira Duda deixou a quadra com uma lesão no joelho, que a obrigará a passar por cirurgia, neste sábado foi a vez de Karol. Ela deixou a quadra chorando também por um problema no joelho, depois que uma polonesa caiu sobre sua perna. O problema foi diagnosticado como uma entorse no joelho, e a atleta já iniciou o trabalho de fisioterapia.

A Polônia até começou melhor e saiu na frente na partida deste sábado, mas logo o time brasileiro tomou as rédeas do confronto e abriu vantagem. A maior responsável por isso foi a armadora Deonise, artilheira do dia com nove gols. Ela ainda pôde comemorar o prêmio de melhor jogadora em quadra.

"Nós sabíamos que não seria fácil, que seria um jogo de muito contato físico e tínhamos que manter a concentração durante todo o tempo, porque contra equipes assim, uma mínima chance que dermos às adversárias crescem. Ser escolhida a melhor do jogo é somente uma consequência dessa disciplina de toda equipe, principalmente na defesa", disse Deonise.

O técnico Morten Soubak fez questão de exaltar o desempenho de suas comandadas. "Hoje (sábado) colocamos a equipe inteira para jogar e todas tiveram um bom desempenho. Isso é muito bom. Hoje foi tudo muito bem. Estou contente com a intensidade do jogo e com a disciplina tática. Conseguimos executar vários elementos que nós estamos treinando durante este ano", apontou o dinamarquês.