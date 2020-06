Seleção de skate tem 22 atletas para sequência das classificatórias olímpicas

A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) anunciou, em videoconferência a manutenção de todo o selecionado nacional para a sequência das classificatórias olímpicas. Além disso, Lucas Rabelo está de volta à seleção brasileira, que agora conta com 22 atletas.

"Como o encerramento das classificatórias para a olimpíada aconteceria em maio, o orçamento da seleção em 2020 tinha previsão para 12 atletas de junho até dezembro. Número que é nosso limite e também meta de classificados para Tóquio. Tivemos que reestruturar nosso planejamento, mas conseguimos manter toda a estrutura da seleção, que ainda ganhou mais um membro. Com certeza é uma vitória importante para o skate brasileiro. A próxima etapa agora é retomar o planejamento individualizado de cada integrante da seleção", disse Eduardo Musa, presidente da Confederação Brasileira de Skate (CBSk).

Lucas Rabelo abriu a segunda janela classificatória para Tóquio com o terceiro lugar do pódio no Oi STU Open, em novembro de 2019, no Rio. O resultado colocou o skatista no top 20 do ranking mundial. "O adiamento da olimpíada abriu um novo ciclo para a seleção brasileira. Por ser mais do que justo, a posição do Lucas Rabelo no ranking permitiu o retorno dele", completou Musa.

Após o Oi STU Open, todas as competições previstas para o primeiro semestre de 2020 foram suspensas pela World Skate. A entidade máxima do skate segue monitorando a covid-19 para dar início à retomada dos eventos. Ainda não há previsão de retorno, mas a entidade já comunicou que um eventual calendário de disputas será anunciado com 60 dias de antecedência do primeiro evento.

Confira os nomes que integram a seleção brasileira de skate:

Park feminino - Dora Varella, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Victoria Bassi e Leticia Gonçalves;

Park masculino - Luizinho Francisco, Pedro Barros, Pedro Quintas, Mateus Hiroshi, Murilo Peres e Héricles Fagundes;

Street feminino - Pamela Rosa, Rayssa Leal, Leticia Bufoni, Gabriela Mazetto, Virginia Fortes Águas e Isabelly Ávila;

Street masculino - Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna, Carlos Ribeiro, Felipe Gustavo e Lucas Rabelo.