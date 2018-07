Seleção de vôlei vai disputar Torneio de Montreux, mas levará time B

Campeão em seis oportunidades, a última delas em 2013, o Brasil já participou de Montreaux com um time reserva em 2014, quando terminou em quinto lugar. No ano passado, a seleção brasileira ficou fora do torneio, vencido pela Turquia.

Nesta temporada, o Brasil, com um time sub-23, estreia em Montreaux contra a China, no dia 31 de maio. No Grupo A, joga ainda diante da Turquia, em 2 de junho, e da Bélgica, no dia seguinte. Sérvia, Suíça, Tailândia e Holanda estão no outro grupo.

Desses time, só Sérvia e China, além do Brasil, já estão classificados para os Jogos Olímpicos do Rio. Holanda e Tailândia disputam o primeiro Pré-Olímpico Mundial, que acaba em 22 de maio. O Grand Prix começa em 9 de junho, uma semana depois do Torneio de Montreaux, e na primeira rodada o Brasil joga em casa.