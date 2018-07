Seleção equatoriana é convocada para amistosos com Caicedo, Orejuela e Cazares

A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) anunciou nesta segunda-feira a lista de 25 convocados para representar a seleção nacional nos amistosos contra Venezuela e El Salvador, ambos em junho. Entre os nomes chamados, estão três conhecidos do torcedor brasileiro: o zagueiro Luis Caicedo, do Cruzeiro, o volante Jefferson Orejuela, do Fluminense, e o meia Juan Cazares, do Atlético-MG.

Com isso, estes três jogadores poderão desfalcar suas equipes em até três rodadas do Campeonato Brasileiro, entre os dias 6 e 15 de junho. Se este for o caso, o Cruzeiro não terá Caicedo contra Bahia, Atlético-GO e Corinthians, o Atlético-MG não contará com Cazares diante de Avaí, Vitória e Atlético-PR, e o Fluminense perderá Orejuela para encarar Atlético-PR, Palmeiras e Grêmio.

Outro jogador do Fluminense que poderia estar na lista é o meia Junior Sornoza, mas uma grave lesão no tornozelo o deixou de fora da convocação, assim como Miller Bolaños, do Grêmio, em fase final de recuperação de um problema muscular. Já o zagueiro Erazo, também do Atlético-MG, ficou de fora por opção do técnico Gustavo Quinteros.

Sexto colocado das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, o Equador entra em campo para encarar a Venezuela dia 8 de junho, em Boca Ratón, e El Salvador cinco dias mais tarde, em New Jersey. Pelas Eliminatórias, a próxima partida será diante do Brasil, dia 31 de agosto, fora de casa.

Confira a lista de convocados da seleção equatoriana:

Goleiros: Estaban Dreer (Emelec), Máximo Banguera (Barcelona-EQU), Hamilton Piedra (Deportivo Cuenca-EQU).

Defensores: Marcos López (Universidad Católica), Robert Arboleda (Universidad Católica), Pedro Pablo Velasco (Barcelona-EQU), Darío Aimar (Barcelona-EQU), Luis Fernando León (Independiente del Valle-EQU), Óscar Bagüí (Emelec), Cristian Ramírez (Krasnodar-RUS), Luis Caicedo (Cruzeiro), Gabriel Achilier (Monarcas-MEX).

Meias: José Cevallos (LDU), Matías Oyola (Barcelona-EQU), Marcos Caicedo (Barcelona-EQU), Ayrton Preciado (Emelec), Fernando Gaibor (Emelec), Pedro Quiñónez (Emelec), Juan Cazares (Atlético-MG), Jefferson Orejuela (Fluminense), Ángel Mena (Cruz Azul-MEX).

Atacantes: John Cifuentes (Universidad Católica), Gabriel Cortez (Independiente del Valle-EQU), Enner Valencia (Everton-ING), Fidel Martínez (Atlas-MEX).