Seleção exalta coreanas após difícil triunfo no vôlei

"A Coreia do Sul tem um jogo de muita variação de jogadas. É difícil marcar o jogo delas. A Kim teve uma grande atuação, mas nós precisamos jogar melhor. Quem está no banco tem que observar a partida. Procurei entrar com alegria no jogo. Um ponto positivo dessa partida foi a superação no quinto set", apontou a levantadora Fabíola, que entrou no decorrer da partida e foi um dos destaques brasileiros.

A ponteira Paula Pequeno, que anotou 15 pontos, concordou com sua companheira. "É sempre complicado enfrentar a Coreia. Elas têm muito volume de jogo e variam as jogadas. A Kim jogou muito bem. Nós temos que buscar uma melhora no nosso astral. Daqui para frente temos que evoluir a cada partida", disse.

Apesar da exaltação à Coreia, as brasileiras sabem que atuaram abaixo de seu potencial. Desta forma, a ordem é recuperar o melhor rendimento no confronto diante da Sérvia, que acontecerá nesta quarta-feira, às 4 horas da manhã (horário de Brasília).

"Acho que não conseguimos jogar nosso melhor jogo. Não fomos capazes de jogar de forma relaxada e fazer o que gostaríamos. Mas, no final da partida, fomos capazes de jogar mais próximas do nosso estilo e conseguimos vencer o jogo", avaliou a meio-de-rede Fabiana.