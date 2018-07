Seleção exibe antigo patrocinador coberto em uniformes

Na última segunda, os jogadores treinaram ainda com o nome da empresa exibida na parte de trás das camisas e coletes. E, como ainda não houve tempo hábil para a utilização de novos uniformes de treino sem a presença do logo da Seara, a solução foi improvisar na atividade desta quarta, pois a CBF já não tem direito e nem interesse de expor a marca com o fim do contrato de patrocínio entre as partes.

Além do rompimento com a Seara, que pertencia ao grupo Marfrig, foi vendida agora ao JBS e deixou de fazer pagamentos por enfrentar dificuldades financeiras, a CBF firmou um contrato com um concorrente da empresa, a Sadia, do grupo BFR, em acordo anunciado na segunda-feira.

A CBF também já informou que está providenciando novos uniformes de treino para a seleção, sem o antigo patrocinador. Estes deverão ser utilizados a partir dos treinos em Brasília, para onde a delegação viaja no início da tarde desta quarta.

Na capital federal, o Brasil fará o jogo de abertura da Copa das Confederações neste sábado, às 16 horas, contra o Japão. O confronto irá abrir o Grupo A da competição. Depois de encarar os japoneses, os brasileiros voltarão a campo na próxima quarta-feira, contra o México, em Fortaleza, antes de terminarem a primeira fase do torneio contra a Itália, no dia 22, em Salvador.